На ВВЦ откроется лыжный спуск высотой в 60 метров

На ВВЦ откроется лыжный спуск длиной в 200 метров

На центральной аллее ВВЦ скоро откроется большой лыжный спуск. Высота искусственного склона составит почти 60 метров, а длина спуска - около двухсот метров. В конце месяца там стартует этап Кубка мира по горнолыжным видам спорта и сноуборду.

Искусственный склон высотой почти 60 метров вырос на центральной аллее ВВЦ всего за несколько недель. Монтаж основной конструкции практически завершен - рабочие заняты оборудованием склона. А вот с основанием рампы из-за сложной почвы пришлось повозиться. Конструкция была установлена на бетонную основу.

"При проведении геологических исследований проектировщиками было предложено изменить основание рампы. Не просто ставить ее на землю - здесь это невозможно! Под рампой везде лежат бетонные плиты. Во всю длину и ширину", - рассказала президент Спортивной Дирекции "Новая Лига" Екатерина Селяметова.

Для строительства склона потребуется около 110 тысяч кубометров снега, но у организаторов не должно возникнуть проблем - резкого потепления до конца января синоптики в столице не прогнозируют, поэтому основную часть покрытия для склона уже доставили на ВВЦ.

По словам Екатерины Селяметовой, с точки зрения безопасности на трассе все просчитано.

Спортсмены смогут опробовать спуск уже 29 января. В этот день на ВВЦ начнется этап Кубка мира по горнолыжным видам спорта и сноуборду, а 9 февраля - Континентальный Кубок ФИС по лыжным гонкам в категории city-event. Специально для мероприятия по центральной аллее вокруг рампы проложат трассу длиной 1198 метров.

На Кубок приедут лучшие спринтеры из России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Ожидается приезд звезд лыжного спорта: олимпийского чемпиона Никиты Крюкова, призеров Олимпийских игр Александра Панжинского и Алексея Петухова.

16 февраля в рамках Мирового сноуборд тура (World Snowboard Tour) на ВВЦ пройдет международный зимний фестиваль по лыжному фристайлу, мотофристайлу, а также соревнования на снегоходах и сноубордах в дисциплине слоупстайл.

Фестиваль станет главным экстремальным событием зимы 2013 года. Посетителей ждут выступления российских и западных спортсменов по всем экстрим-направлениям: шоу на снегоходах, мотофристайл, паркур, фриран и трикинг – и все это на высоте 12-ти этажного дома.

Заключительным аккордом спортивных соревнований станет Кубок мира ФИС по сноуборду, который пройдет 22-23 февраля. Горнолыжные соревнования пройдут в Москве уже в пятый раз.

Вход для зрителей на все соревнования - бесплатный.

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