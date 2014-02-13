На реставрацию объектов ВВЦ может быть потрачено 20 млрд рублей

Фото: M24.ru

Москва планирует отреставрировать 42 объекта ВВЦ. По предварительным подсчетам, это обойдется в 20 млрд рублей, сообщили M24.ru в ГБУ "Городское агентство управления инвестициями". К финансированию проекта могут привлечь инвесторов, в том числе, рассматривается вариант предложить им павильоны и другие здания ВВЦ по программе 1 рубль за квадратный метр.

По словам представителя ГБУ, Москомархитектура сформировала предварительный список объектов, которые необходимо отреставрировать, общей площадью 114 176 кв. метров. Речь идет о 42 объектах, среди них 30 павильонов, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос", рестораны "Астория" и "Золотой колос", Зеленый театр, здание дома культуры, оба крыла главного входа, арки северного и южного входа, а также сам южный вход.

"Ориентировочный объем затрат на реставрацию на основе укрупненных показателей объектов-аналогов может составить около 20 млрд рублей", - отметили в агентстве.

Напомним, всего на территории Всероссийского выставочного центра расположено 243 объекта в собственности ОАО "ГАО ВВЦ", включая дороги, заборы и туалеты. Кроме того, там находится 124 федеральных объекта недвижимости, а также 78 частных сооружений, в том числе, кафе и рестораны. Из объектов, подлежащих реставрации, 40 - федеральные памятники. Москва пока точно не определилась со схемой их финансирования. "Возможно, мы привлечем инвесторов по программе 1 рубль за квадратный метр, но обсуждается и вариант реставрации за бюджетные средства, после чего на каких-либо условиях будет совместное использование с инвесторами", - отметили в ГБУ.

Напомним, в ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о передаче Москве 69,79% акций государственного акционерного общества "ВВЦ". Процесс передачи будет идти до 15 мая 2014 года. Между тем федеральное имущество ВВЦ городу пока не передано. Москва, в том числе, рассчитывает получить в управление федеральные памятники, расположенные на территории выставочного центра, однако решение по ним еще не принято.

Как рассказал M24.ru источник в ОАО "ГАО "ВВЦ", на территории центра не 42, а 45 памятников. Московские власти забыли несколько павильонов, например, "Главтабак". По его словам, даже если город получит памятники в управление, не всеми ими он сможет действительно владеть, так как некоторые из них в частных руках, некоторые переданы странам СНГ. Так, бывший павильон "Эстония" находится в распоряжении Кыргызстана с 2004 года. Что касается стоимости реставрации памятников, то она вполне адекватна, отметил источник в ГАО "ВВЦ".

"Стоимость 1 кв. метра с реставрацией составляет порядка 5 тысяч долларов", - отметил собеседник M24.ru. То есть работы на площади 114 176 кв. метров обойдутся примерно в 570 млн долларов, то есть порядка 20 млрд рублей.

Напомним, в 2012 году руководство ОАО "ГАО "ВВЦ" обращалось к федеральным властям с просьбой выделить 1,4 млрд рублей на реставрацию фонтанов центра. Тогда предполагалось, что их можно привести в порядок за 18 месяцев – как раз к 75-летию ВВЦ, которое будет праздноваться 1 августа 2014 года. К юбилею полную реставрацию фонтанов провести не успеют, констатировал источник в ГАО "ВВЦ". "Но все они будут работать в сезон праздничных мероприятий, в том числе, "Золотой колос", - заверил собеседник M24.ru. - Хотя, конечно, фонтаны работают на пределе своих возможностей. Они не выдают необходимой мощности, у них частично разрушены чаши, работают не все струи. В особенно тяжелом состоянии находится "Каменный цветок".

В ГАО "ВВЦ" добавили, что федеральные власти тоже готовы выделить деньги на реставрацию в рамках федеральной целевой программы "Культура России". Точная сумма будет известна после разработки проектно-сметной документации. Кто в итоге, профинансирует фонтаны, Москва или федерация, пока не ясно.

В 2012 году была одобрена концепция преобразования ВВЦ. Реализовывать ее должны крупные предприниматели Год Нисанов и Зарах Илиев. Концепция подразумевает масштабное строительство, согласно документу, на ВВЦ может появиться океанариум, аквапарк, роллердром, скалодром - всего около 500 тысяч кв. метров коммерческой недвижимости. Расходы на реализацию концепции, которая, к слову, также включает реставрацию памятников, должна составить порядка 60 млрд рублей. В декабре 2012 года правительство Москвы одобрило основные технико-экономические параметры развития Всероссийского выставочного центра. Однако строительство пока не началось, готовой проектно-сметной документации также еще нет. "Это программа на 15 лет, - полагает собеседник M24.ru в ГАО "ВВЦ". - У нас очень сложная территория, включающая в себя разные охранные зоны, в ней соединено множество интересов как города, так и федеральной власти и частных лиц".

Однако, что касается памятников, то некоторые реставрационные работы уже можно начать. Так, к примеру, в свое время была подготовлена проектно-сметная документация северного входа. Его можно отреставрировать за полгода, считают в ГАО "ВВЦ".

Учредитель Ассоциации инвесторов Москвы Александр Левченко отметил, что бизнес может заинтересовать программа 1 рубль за квадратный метр в отношении объектов ВВЦ. Главное, по его словам, чтобы у инвесторов были четкие гарантии долгосрочного сотрудничества с городом. Напомним, программа подразумевает реставрацию объекта за счет инвестора, после чего тот получает здание в льготную аренду на 49 лет.

Маргарита Верховская, Марина Курганская