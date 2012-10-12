Руководство ВВЦ просит 1,5 миллиарда на реставрацию фонтанов

Почти полтора миллиарда рублей на ремонт фонтанов попросило руководство ВВЦ у российского правительства. Фонтаны хотят привести в порядок к 75-летнему юбилею комплекса, который будут отмечать через два года

Руководство Всероссийского выставочного центра попросило у правительства РФ почти полтора миллиарда рублей на реставрацию фонтанов.

Территорию ВВЦ хотят привести в порядок к юбилею - через два года комплекс будет отмечать 75-летие.

На данный момент износ коммуникаций ВВЦ достиг 100%, а зданий — 75%. Предполагается, что в ходе реконструкции Центра исторический комплекс будет сохранен, а павильоны реконструируют. Однако до сих пор не решена проблема с проектом планировки, поскольку у объектов на территории ВВЦ несколько собственников.

В частности, город владеет 9 объектами, павильоны находятся в федеральной собственности, а часть объектов принадлежит ВВЦ.

Чтобы появилась возможность реконструировать территорию, необходимо взаимодействие департаментов культурного наследия и природопользования.