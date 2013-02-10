Один из участников Континентального кубка Глеб Ретивых. Фото: ИТАР-ТАСС

В столице на ВВЦ прошли соревнования по лыжным гонкам - Континентальный кубок FIS. Сильнейшие лыжники России, Украины, Белоруссии и Казахстана состязались в индивидуальном спринте.

Этой зимой посетителям ВВЦ скучать не приходится. Не успели завершиться соревнования "летающих лыжников" на специально построенном для них трамплине, как настала пора выявлять сильнейшего в лыжных гонках. Лучшие спортсмены из всех уголков России, а также представители Украины, Казахстана и Белоруссии приехали удивить москвичей своим мастерством.

Как оказалось, жители столицы не пресытились всевозможными турнирами и поединками. Несмотря на то, что в субботу в "Лужниках" определяли сильнейшего футбольные сборные ветеранов российского и голландского футбола, состязания лыжников собрали внушительную аудиторию - более двух тысяч человек.

Лыжный спринт - дисциплина для нас особая. В провальном для россиян Ванкувере, когда удалось завоевать всего 11 медалей, две из них были добыты как раз в спринте усилиями Крюкова и Панжинского. Было на кого посмотреть и на ВВЦ.

Так, в соревнованиях принял участие Николай Морилов - еще один медалист Ванкувера. На Играх в канадском городе он завоевал бронзу в командном спринте свободным стилем и серьезно настроился одержать победу в Континентальном кубке - соревновании, с которого десять лет назад началась его спортивная карьера на международной арене.

Фото: ИТАР-ТАСС

Организаторы этапа подготовили отличную трассу. Спортсменам предстояло дважды преодолеть возведенный специально для соревнований мостик, а по ходу дистанции не запутаться в изрядном количестве поворотов.

В состязаниях женщин в финал вышли три москвички - Царева, Коковина и Ковалева. Девушки претендовали на победу и вели борьбу за лидерство с самых первых метров дистанции, но, увы, уступили. Победу одержала Дарья Годованиченко, представляющая Тюменскую область.

У мужчин основная борьба развернулась между Мориловым и Глебом Ретивых. Медалист Ванкувера и на Континентальном кубке подтвердил свой класс - провел весь забег в роли догоняющего, а за сотню метров до финиша оторвался от преследователей и пришел первым.

Атмосфера спортивного праздника после соревнований профессионалов не рассеялась. На лыжи встали любители активного отдыха, устроившие забег по той же трассе. Не отказала себе в удовольствии снова взяться за лыжные палки и легендарная Елена Вяльбе - трехкратная олимпийская чемпионка, ныне возглавляющая Федерацию лыжных гонок России.

Будем надеяться, что пример Вяльбе, которая двадцать лет назад покоряла Альбервилль и Лиллехаммер, сподвигнет многих москвичей заняться лыжным спортом или хотя бы почаще одевать лыжи, ради удовольствия покататься на одной из многочисленных лыжных трасс столицы.

А для посетителей ВВЦ зимний праздник только начинается. Уже 16 февраля там пройдет мировой тур по сноуборду и фристайлу.

Василий Макагонов @vmakagonov