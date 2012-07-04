На ВВЦ пройдет фестиваль «Команда Толерантность-2012»

Фото с сайта ВВЦ

7 июля 2012 года на территории Всероссийского выставочного центра возле фонтана «Дружба народов» пройдет фестиваль «Команда Толерантность-2012».

Участники мероприятия смогут посетить ряд образовательных «станций», посвященных темам: «Наука мира», «Искусство мира» и «Традиции мира».

На станции «Искусство мира» каждый желающий сможет создать скульптуры из глины в полный человеческий рост, оформить мозаичное полотно, написать картины на холсте и даже приложить руку к созданию инсталляции «Копилка ценностей», посвященную толерантности.

В «Традициях мира» участники пообщаются с представителями четырех традиционных религий России – христианства, иудаизма, буддизма и ислама.

На станции «Наука мира» гостям предложат вспомнить школьные уроки естественных наук и провести физические и химические опыты.

Кроме того, на главной сцене фестиваля пройдет праздничный концерт, где выступят национальные коллективы и артисты.