Музей Маяковского на время ремонта переедет на ВВЦ

Фото: ИТАР-ТАСС

Музей Маяковского на время ремонта переедет с улицы Мясницкой на ВВЦ.

Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава департамента культуры Сергей Капков.

"Сюда - в 9-й павильон - на время ремонта переезжает Музей Маяковского", - сказал Капков.



Кроме того, по словам Капкова, в 26-ой павильон ВВЦ уже в апреле откроется Политехнический музей, здание которого на Новой площади также находится на ремонте.

Напомним, музей Маяковского закрылся на капитальный ремонт в сентябре 2013 года. Тогда сообщалось, что часть экспозиции временно разместится в "Домике Чехова" на Малой Дмитровке.

В ходе капитального ремонта в здании музея будут заменены коммуникации, вентиляция, проведены новые системы водоснабжения и теплоснабжения, а также будут установлены системы противопожарной безопасности и видеонаблюдения. Все конструкции выставочного пространства, славящиеся своей уникальностью, будут сохранены.

Здание Политехнического музея было закрыто для посетителей в январе прошлого года. Ремонт здесь продлится до 2018 года.