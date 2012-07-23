Россия станет членом ВТО с 23 августа

ИТАР-ТАСС

Сегодня во второй половине дня в секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) будет передан документ о ратификации Россией протокола, и через 30 дней, то есть с 23 августа, Российская Федерация юридически станет 156-м членом ВТО. Об этом информагентству "Интерфакс" сообщил директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

Таким образом, уже с 23 августа РФ должна будет снизить ряд импортных пошлин, которые были повышены в ходе кризиса 2009 года, в том числе на новые автомобили. Поэтому сегодня должен быть опубликован и новый тариф Таможенного союза, который вступит в силу также через месяц.

Президент России Владимир Путин в субботу подписал федеральный закон "О ратификации протокола о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года". Этим протоколом оформляется членство РФ во Всемирной торговой организации. Данный ратификационный закон был принят Госдумой 10 июля 2012 года и одобрен Советом Федерации 18 июля.

Как отмечают эксперты, самая очевидная выгода от присоединения к ВТО касается потребителей - это снижение стоимости жизни за счет уменьшения торговых барьеров. В результате могут подешеветь не только готовые импортируемые товары и услуги, но и отечественная продукция, прежде всего та, в производстве которой используются импортные компоненты.