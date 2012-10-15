"РБК daily": Вступление в ВТО обойдется бюджету минимум в 75 млрд

Фото: ИТАР-ТАСС

Вступление во Всемирную торговую организацию в ближайшие 3 года обойдется казне минимум в 75 миллиардов рублей. В такую сумму пока оцениваются меры поддержки, которые правительство обязалось оказать отечественному бизнесу.

В Госдуме уверены, что возможностей у бюджета хватает, можно даже было бы увеличить объем поддержки, пишет сегодня "РБК daily".

Изначально на поддержку ряда отраслей из федерального бюджета в 2013—2015 годах планировалось направить до 45,3 миллиарда рублей. На прошлой неделе Госдуме удалось договориться с правительством о выделении ежегодно дополнительных 5 миллиардов.

В частности, 500 миллионов пойдут на поддержку лесопромышленного комплекса, 400 миллионов получат производители самолетов, вертолетов и авиадвигателей, 100 миллионов — рыбохозяйственный комплекс, 50 миллионов — производители лифтов. Еще по 500 миллионов уйдет на поддержку производителей композитных материалов и редкоземельных металлов.

Однако большую часть суммы - до 3 миллиардов рублей - направят на поддержку легкой промышленности, поскольку, по мнению депутатов, этот сектор может пострадать больше других. Сейчас правительство также рассматривает вариант помощи предприятиям сельского хозяйства в размере 15 миллиардов рублей.

Полный вариант стратегии по поддержке бизнеса правительство пока не обнародовало. Документ планируется представить первому зампреду правительства Игорю Шувалову только на этой неделе.

Напомним, Россия вступила в ВТО в конце августа 2012 года. Процесс вступления длился 19 лет. ВТО регулирует более 97% мировой торговли, это единственный международный орган, имеющий подобные надзорные функции. Каждое из государств-участников должно предоставлять другим режим наибольшего благоприятствования в торговле. Для развивающихся стран предусмотрен ряд льгот.