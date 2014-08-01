Россия оспорит санкции Евросоюза в ВТО

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Санкции Евросоюза против России противоречат нормам ВТО, заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Он отметил, что санкции требуют юридического анализа, но Россия в любом случае будет добиваться их отмены через Всемирную торговую организацию.

31 июля Совет Евросоюза принял законодательное постановление о введении секторальных санкций против России, которые предварительно были одобрены постпредами 28 стран ЕС. Среди них: ограничение экспорта оборудования для нефтяной промышленности, запрет российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции и облигации в Европе.

Также запрещается заключение новых контрактов на поставку оружия, машин и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения. Санкции вступили в силу с 1 августа.

Первый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу в марте 2014 года. Позднее перечень неоднократно расширялся.

Санкции в отношении России ввели и другие страны. В частности, США, Канада, Австралия и Япония.