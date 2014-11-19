У покупателей спустя полгода повторно списали деньги за спорттовары

Фото: ТАСС

В Москве повторно списали деньги с карт покупателей, оплативших товары с 14 по 17 мая в магазине "Декатлон Алтуфьево". Об этом M24.ru сообщил читатель Кирилл Крупенин.

По словам читателя, средства с его карты повторно списали 15 ноября.

"Я зашел в личный кабинет на сайте "Московского кредитного банка" ("МКБ"), клиентом которого являюсь. И увидел, что у моей кредитной карты отрицательный баланс, а последняя покупка якобы оплачена в "Декатлоне Алтуфьево", где я в последний раз был полгода назад", - поделился Крупенин.

Кирилл сразу позвонил в магазин. Там ему объяснили, что с такой же проблемой столкнулись все покупатели, оплатившие товары по карте с 14 по 17 мая.

"15 ноября к нам начали поступать звонки от покупателей с жалобами на повторное списание средств с карт. Мы связались с техподдержкой банка "ВТБ 24", терминалы которого установлены у нас на кассах, и выяснили, что в банке произошел технический сбой. В "ВТБ 24" пообещали решить проблему в течение трех дней", - сообщили нам в "Декатлоне Алтуфьево".

По словам сотрудников "Декатлона", магазин в Алтуфьеве сотрудничает с "ВТБ 24" с конца 2013 года, и до сих пор никаких проблем с банковским обслуживанием не возникало.

Деньги Кириллу компенсировал его банк практически сразу после звонка.

Как рассказали нам в пресс-службе "МКБ", в банке действительно зафиксировали несколько случаев повторного списания денег после оплаты покупок картой в магазине "Декатлон - Алтуфьево". Ошибочные транзакции произошли из-за технического сбоя в банке "ВТБ 24", которому удалось быстро устранить последствия ошибки.

"Средства были возвращены всем нашим клиентам к 17 ноября", - добавили в пресс-службе.

При этом представители "ВТБ 24" заявили, что на стороне их банка никаких проблем не было.

Что делать, если повторно списали деньги за покупку



Если с вашей карты дважды списали деньги за покупку, нужно обязательно связаться как с банком, так и с магазином, пояснил M24.ru партнер правового бюро "Юристократ" Сергей Приходин. Как правило, средства возвращает банк в течение нескольких дней.

В случае если деньги вернуть не удалось, нужно начинать писать жалобы.

О незаконных действиях банка можно заявить в Центробанк. С магазином поможет разобраться Роспотребнадзор. В эту же службу можно обратиться с жалобой на банк: когда вы становились его клиентом, то подписывали договор об оказании услуг.

Если вам не помогут в Центробанке и в Роспотребнадзоре, нужно идти на крайние меры и обращаться в прокуратуру и в полицию. И, наконец, последней инстанцией, куда можно пожаловаться на повторное списание средств, является суд.

К любому из заявлений нужно приложить выписку со счета и договор с банком. Если сохранился чек из магазина, подтверждающий покупку, его тоже можно прикрепить к жалобе.