В Петербурге в День 70-летия снятия блокады проведут акцию "900 дней"

В Петербурге в честь 70-летия снятия блокады проведут акцию "900 дней"

Сегодня отмечается 70-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Основные памятные мероприятия пройдут в городе на Неве. Среди них, в частности, будет и акция памяти "900 дней", рассказала в эфире радио "Москва FM" главный редактор агентства "Балтинфо" Алиса Лысенко.

"Около двух тысяч участников акции создадут своими телами живой мемориал – надпись "900 дней". Они пройдут от Невского проспекта до Дворцовой площади", - рассказала она.

А на Миллионной улице петербуржцы создали реконструкцию "Улица жизни". Создатели попытались воссоздать там атмосферу блокадного города.

Также в Петербурге пройдет военный парад, а вечером победу отметят праздничным салютом.

Сейчас в городе находится Владимир Путин. Глава государства возложит цветы и венки на Пискаревском кладбище и мемориальном военно-историческом комплексе "Невский пятачок", осмотрит первую в России трехмерную панораму сражения Великой Отечественной войны "Прорыв", встретится с участниками битвы за Ленинград и жителями блокадного Ленинграда. Вечером президент России посетит премьеру балета "Реквием".