На северо-западе Москвы нашли снаряды времен ВОВ

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

При проведении строительных работ на северо-западе Москвы найдены снаряды Великой Отечественной войны, сообщает Агентство "Москва".

Они были обнаружены на улице Народного Ополчения, дом 34.

Напомним, в пятницу при проведении строительных работ в подвале Политехнического музея в Москве также был обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был без взрывателя и запала.

Более 200 человек эвакуированы из Научно-исследовательского института в центре. Проржавевший боеприпас обнаружили рабочие при проведении земляных работ во дворе института на Малой Красносельской улице.

Прибывшие на место ЧП саперы Московского военного гарнизона определили, что снаряд опасности не представляет. Боеприпас будет вывезен с территории института.