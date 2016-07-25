Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июля 2016, 12:35

Общество

На юге столицы обнаружили снаряд времен ВОВ

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Подозрительный предмет, возможно являющийся снарядом времен Великой отечественной войны, обнаружен на Каширском шоссе, сообщили m24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

Предмет со следами коррозии нашли в ходе земельных работ на Каширском шоссе, возле дома 136. Обнаруженный предмет не представляет опасности, специалисты уже везут его на утилизацию.

Более 300 боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье в I полугодии 2016 года. Всего взрывотехники пожарно-спасательных подразделения Подмосковья уничтожили 313 боеприпасов.

Больше всего их было обнаружено в районах Московской области, где в годы войны шли ожесточенные бои за Москву – Можайском, Наро-Фоминском, Рузском, Волоколамском, Лотошинском, Солнечногорском, Клинском и других.

В случае обнаружения боеприпасов необходимо незамедлительно сообщить о находке по единому номеру 112. Снаряды запрещается трогать. В ожидании специалистов стоит убедиться, что к ним не приблизятся посторонние.

ВОВ боевые снаряды подозрительный предмет чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика