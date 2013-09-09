Москва направит более 3 млрд рублей на лечение и диагностику ВИЧ

Фото: ИТАР-ТАСС

В 2014 году столичные власти намерены выделить более 3 миллиардов рублей на закупку препаратов и диагностику ВИЧ-инфекции. Об этом сообщил журналистам главный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, руководитель центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус.

По его словам, в следующем году планируется лечение 17 тысяч больных, что потребует финансирования в размере 3,2 миллиарда рублей на закупку антиретровирусных препаратов, и 112,2 миллиона рублей - на проведение лабораторного мониторинга терапии.

"В 2012 году в Москве были обследованы на ВИЧ-инфекцию 3,8 миллиона человек, а за шесть месяцев 2013 года - 2,64 миллиона человек. Объем обследований охватывает 25,4% населения города, что является самым высоким в мире и значительно превосходит средний российский показатель", - приводит слова Алексея Мазуса информационный центр правительства Москвы.

Напомним, сегодня в столице начала свою работу "Московская Международная Неделя Вирусологии". Научно-практическая конференция, которая проводится в Москве впервые, продлится до 12 сентября.