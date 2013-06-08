Форма поиска по сайту

08 июня 2013, 23:44

Общество

Журналисты ВГТРК попали под обстрел сирийской оппозиции

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел на Голанских высотах

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел сирийской оппозиции. Инцидент произошел на подъезде к Голанским высотам.

Как сообщает телеканал "Москва 24", журналисты направлялись к месту базирования миротворцев ООН - КПП "Чарли" - и по дороге попали в засаду.

Боевики открыли огонь по автомобилям с двух сторон. Отмечается, что целились они, прежде всего, в гражданских. Примерно через 15 минут репортерам под прикрытием военных удалось отойти к контрольно-пропускному посту. Никто из них не пострадал.

Напомним, в конце апреля неизвестные пытались сбить российский пассажирский самолет в небе над Сирией. Трагедии не произошло благодаря профессионализму экипажа, который сумел увести машину в сторону.

