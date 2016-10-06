Командующим ВДВ России назначен генерал Андрей Сердюков

Фото: ТАСС/ Владимир Смирнов

Командующим Воздушно-десантными войсками России назначен генерал-лейтенант Андрей Сердюков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны.

Ранее он занимал должность начальника штаба и первого заместителя командующего Южным военным округом.

Бывшего командующего ВДВ генерал-полковника Владимира Шаманова накануне утвердили в должности руководителя комитета по обороне Госдумы нового созыва. Ранее комитет возглавлял экс-командующий Черноморским флотом Владимир Комоедов.