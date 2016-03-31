На ВДНХ пройдет турнир по ловле форели

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

3 апреля в "Рыбацкой деревне" на ВДНХ пройдет ежегодный рыболовный турнир по ловле форели "ГваРДия весны–2016", сообщает пресс-служба главной выставки страны.

Соревнования пройдут на пруду № 6, на котором участникам предоставят береговую линию по всему периметру, 15 мостков и помост на плотине. Всю акваторию пруда разобьют на четыре условные зоны, в каждой из которых одновременно будут ловить рыбу четверо участников соревнований. Группы будут определены до начала состязаний путем жеребьевки.

Ловить можно только с помощью двух спиннингов на колеблющиеся и вращающиеся блесны, спиннербейты и воблеры. При этом использовать мягкие силиконовые приманки ("резины"), форелевые пасты, а также натуральные насадки (креветки, кукурузу и прочие) запрещается.

В зачет будет приниматься форель, которую участник опустит в садок. Победители фестиваля "ГваРДия весны–2016" получат специальные грамоты и медали, а также ценные призы. Завершится мероприятие общим чаепитием.

