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Спорт

29 августа 2014, 18:18

На ВДНХ стартует ретро-ралли "Огни Москвы 2014"

ВДНХ ретро-ралли

Фото: M24.ru

30 августа от Южного входа ВДНХ стартует Ежегодное летнее ночное ралли старинных автомобилей "Огни Москвы 2014". В этом году ретро-автомобили проедут по историческим местам Москвы.

К участию в ралли допустили классические автомобили до 1970-го года выпуска. Всего на старт выйдут около 20 машин различных марок: VolkswagenBeetle, Mercedes, Audi, BMW, Porsche, Jaguar и многие другие.

Заезд пройдет в формате ралли-квеста - экипаж из водителя и штурмана должны будут выполнить различные задания, в том числе по ориентированию на местности. При этом участники смогут увидеть задание только незадолго до старта.

Ведущий вечера - Марк Подольский, ветеран советско-российского автоспорта. Финиш соревнования состоится в центре Москвы, в английском пабе ChelseaGastropub.

Обязательный дресс-код Business Casual. Сбор гостей на старте - в 21.00.

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