29 июня 2015, 16:20

Город

Егор Дружинин представит на ВДНХ спектакль без слов

Фото: m24.ru

4 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится спектакль "Всюду жизнь!" хореографа Егора Дружинина. В этой постановке будут участвовать 21 актер, в том числе телеведущая Юлия Костюшкина и сам Дружинин.

Спектакль расскажет о жителях вымышленного местечка Жизнь, которое находится в Восточной Европе. Пятнадцать одиноких женщин и шестеро мужчин не только ищут, но и мешают друг другу найти друг друга – разными способами, умышленно и неумышленно.

Актеры в танце расскажут о своих мечтах, расставаниях, встречах и надеждах под музыку Горана Бреговича – автора саундтреков к картинам Эмира Кустурицы.

Дата: 4 июля в 19.00

Место: Зеленый театр ВДНХ

Цена: 300 рублей

ВДНХ Зеленый театр Егор Дружинин

