Около 5 тысяч блинов испекли на ВДНХ во время празднования Масленицы

Фото: пресс-служба ВДНХ
Около пяти тысяч блинов испекли на ВДНХ во время масленичных гуляний, проходивших с 17 по 26 февраля, сообщает пресс-служба выставки.
В 22 торговых шале можно было попробовать 40 видов блинов и выбрать сувенирную продукцию в русских народных традициях. Посетители признали самыми вкусными блины c ветчиной и сыром, с семгой и сыром, а также со сгущенкой и шоколадом.
Кроме того, можно было принять участие в тематических мастер-классах, посвященных народным промыслам, и посетить выставку, рассказывающую об истории павловопосадского платка.
В последний день праздничных гуляний на катке ВДНХ состоялся грандиозный концерт с участием популярных звезд российской эстрады. Под аккомпанемент последней песни над ВДНХ прогремел салют.
На площадках в центре города и в московских парках горожане и гости столицы приняли участие в играх и конкурсах, полакомились блинами с разнообразными начинками и проводили зиму вместе с чучелом Масленицы.
Общественный порядок на масленичных мероприятиях обеспечили сотрудники полиции и военнослужащие Росгвардии.