В Москве стартовал фотоконкурс, посвященный монументу "Покорителям космоса"

Фото: M24.ru

В Москве стартовал городской фотоконкурс "Ракета в 1960-е. Начало космической эры". Принять участие в нем могут фотографы любого уровня мастерства. Обязательное условие: на конкурсных фотографиях должен быть запечатлен монумент "Покорителям космоса", расположенный на ВДНХ.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента культуры, конкурс проводится в преддверии 50-летия монумента "Покорителям космоса", который был возведен 4 ноября 1964 года.

"На конкурсных фотографиях должен быть запечатлен монумент "Покорителям космоса", передана эпоха 60-х годов и отношение человека к космосу во второй половине XX века", - сообщили в департаменте.

Авторы десяти лучших снимков станут участниками выставки "Ракета на ВДНХ: космический символ столицы" в Музее космонавтики и получат возможность посмотреть на Москву и ракету с высоты 337 метров. В качестве бонуса победители также получат подарочный сертификат на проведение фотосессии в интерьерах музея.

Срок приема работ: с 20 сентября по 25 октября.

Регламент конкурса можно прочесть здесь.