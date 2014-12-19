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Москва 24

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19 декабря 2014, 16:06

Павильоны ВДНХ передали Москве

ВДНХ павильоны соглашения

Фото: M24.ru

Российское правительство и столичные власти подписали соглашение, по которому некоторые объекты на территории ВДНХ перешли Москве, сообщается на официальном сайте мэра.

Согласно документу, в собственность города перейдут павильоны Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы и Азербайджана.

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При этом город берет на себя обязательство выполнить международные договоры, касающиеся национальных площадок на ВДНХ – о создании на их местах торгово-выставочных центров.

В документе уточняется, что правительство России будет оказывать содействие столице в части выполнения договоров.

Ранее M24.ru сообщало, что национальные павильоны ВДНХ передадут Москве. "По межправительственным соглашениям мы передали республикам управление павильонами на 50 лет, но сами здания принадлежат Российской Федерации, а в скором времени станут московской собственностью", - говорил гендиректор ОАО "ВДНХ" Владимир Погребенко в июле 2014 года.

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