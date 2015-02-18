Посетители ВДНХ на Масленицу растопят закованное в лед солнце

"Интервью": Екатерина Проничева рассказала о Масленице на ВДНХ

Во время празднования Масленицы вместо традиционного чучела на ВДНХ появится ледяная скульптура. Посетители смогут приблизить весну, прикасаясь к скульптуре и тем самым заставляя ее таять, сообщила в интервью телеканалу "Москва 24" первый заместитель гендиректора ОАО "ВДНХ" Екатерина Проничева.

Четырехметровый интерактивный арт-объект "Ледяная Масленица" представляет собой закованное в лед весеннее солнце. Лед растопят в воскресенье, 22 февраля, в 19.00. Весеннее солнце подсветят огненные фейерверки.

Проничева также рассказала, что на ярмарочной площади ВДНХ любой желающий сможет попробовать разнообразные блины. Предусмотрена и праздничная программа: от традиционных хороводов, до представлений про Петрушку.

"Также есть различные игры в лапту. Мы пытаемся вернуть традиции для того, чтобы дети просто увидели, во что играли их предки в XV веке", – отметила Проничева.

Как отметят Масленицу в Москве

Кроме того, отдельую программу на Масленицу подготовил павильон "Абхазия". Там можно будет попробовать блины с мандаринами.

"Будут там и красивые скульптуры обрядовые, которые специально были сделаны художниками из Абхазии. Они не просто декоративные, там можно загадать желание", – добавила Екатерина Проничева.

Напомним, 21 февраля телеканал "Москва 24" отметит окончание масленичной недели на центральной аллее ВДНХ. Москвичей и гостей столицы ждут вкусные угощения, кулинарные мастер-классы и приятные сюрпризы.

Ведущие "Москвы 24" и радиостанции "Moscow FM" будут угощать посетителей торжества блинами, приготовленными по старинным русским рецептам. А известный кулинарный блогер Евгений Гаврилов, радиоведущий "Москва FM", кулинар и основатель проекта "Индейка" (#indeykamsk), поможет всем желающим освоить мастерство приготовления наиболее аппетитных видов блинов. Он будет готовить блины по собственному рецепту, которым с удовольствием готов поделиться.

Ароматные блины удастся получить за фото. Гостям предложат делать снимки и выкладывать их в социальные сети с тегом #масленицамосква24.

За музыкальное сопровождение праздника отвечают "Ива Нова" (22 февраля, 19.00), Markscheider Kunst (22 февраля, 20.00), Guru Groove Foundation (21 февраля, 20.00) и другие группы.