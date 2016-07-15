Москвичи выберут новые мероприятия для "Школы юного инвестора"

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

На портале "Активный гражданин" открыт опрос, в котором каждый житель города может высказать свои предложения по расширению программы "Школы юного инвестора" на ВДНХ, сообщает пресс-служба проекта.

Голосование включает в себя вопросы по дополнительным мероприятиям на площадке, а так же предлагает решить, стоит ли расширять ее возрастную аудиторию.

Расширить программу авторы опроса предлагают встречами с предпринимателями, лекциями преподавателей-экономистов, тренингами бизнес-консультантов, тематическими мастер-классами, консультациями и тренингами по профориентации, семейными турнирами и мастер-классами для родителей.

"Мосгорсправка": Проект "Активный Гражданин"

Сейчас основное занятие в школе – бизнес-квест, в ходе которого детей в игровой форме учат пониманию основных экономических терминов, а так же рассказывают о том, как устроен их город в экономическом плане. Площадка формирует план занятий на будущий год.

Кроме того, возрастная аудитория площадки, пока, ограничена школьниками в возрасте 9–16 лет, однако предлагается расширить возрастные группы и добавить занятия для детей от 6 до 9 лет и молодых людей от 16 до 18 и от 18 до 22.

"Школа юного инвестора" открылась в 2015 году на ВДНХ и работает каждые четверг и пятницу с 11:00 до 16:00 по предварительной записи. Посещение занятий бесплатное. За прошедший год школу посетило более 6 тысяч детей.