15 июля 2015, 16:39

Город

"ГТО-фест" перенесет ВДНХ в атмосферу 1950-60-х годов

Фото: facebook.com

18 июля на ВДНХ устроят праздник-квест "ГТО-фест". Он пройдет в стилистике 1950-60-х годов, сообщают организаторы.

На мероприятии заработают семь спортивных площадок, на которых пройдут соревнования в беге на короткие дистанции, матч по футболу, турниры по настольному теннису и волейболу, велосипедная гонка, подтягивание и прыжки с места. Все желающие также продемонстрируют выполнение норм ГТО.

Будет работать ретрофотоателье, где представительницы прекрасного пола смогут примерить винтажные наряды и сфотографироваться в них.

Кроме того, для гостей устроят танцы под аккомпанемент аккордеона, мастер-классы по свингу и буги-вуги, показ мод.

На сцене выступят ВИА "Татьяна", "Бабушка", "Авокадо бэнд" и другие.

Дата: 18 июля с 12.00 до 20.00

Место: ВДНХ

Вход свободный

ВДНХ гто фестивали и праздники

Главное

