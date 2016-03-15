На Аллее космонавтов установят бюст первой женщине в открытом космосе

Фото: ТАСС/Шеметов Максим

Четыре бронзовых бюста летчиков-космонавтов на ВДНХ. Как сообщает пресс-служба столичного департамента строительства, открытие мемориала приурочено к празднованию Дня космонавтики – 12 апреля.

На площадке уже уложили гранитную плитку и бортовой камень. Также установлены постаменты, и смонтирована архитектурно-художественная подсветка.

На гранитный пьедестал бюсты установят 21 марта, затем специалисты проведут благоустройство территории.

Напомним, скульптурная композиция будет посвящена дважды Героям Советского Союза, летчикам-космонавтам Александру Александрову, Валентину Лебедеву, Владимиру Соловьеву и Светлане Савицкой. Она в 1984 году стала первой из женщин, которая вышла в открытый космос. Там Светлана провела 3 часа 35 минут.

По проекту четыре бронзовых постамента объединят тремя горизонтальными гранитными элементами. Длина сооружения составит порядка 11 метров, а высота – около 3,5 метра.