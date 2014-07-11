Московский дайджест: соцсеть для депутатов и дебаты кандидатов

Фото: M24.ru

Сетевое издание M24.ru предлагает читателям освежить в памяти ключевые темы уходящей рабочей недели. Главу управы уволили за ложь москвичам на портале "Наш город", депутаты будут обсуждать законы в новой социальной сети, а в столице завершилась регистрация кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Понедельник

Деньги, поступающие от организации платных парковок, начали направлять на установку заборов с воротами вокруг дворов. В Таганском районе столицы огородили уже 25 домов. Эта программа действует только на территории Центрального округа столицы. Всего в округе ворота поставили почти в 400 домов - часть жители профинансировали сами, а часть - за счет бюджета.

Вторник

Сергей Собянин поручил уволить главу управы Пресненского района

Сергей Собянин уволил главу управы Пресненского района столицы Александра Тарасова за ложь москвичам на портале "Наш город". Жители попросили установить адресную табличку на дом, расположенный на Грузинской улице, но представители управы не стали заниматься этой проблемой, а просто сфотографировали табличку на соседнем доме и при помощи Photoshop отчитались о "проделанной работе". Деятельность главы управы была "оценена" мэром Москвы, который уволил чиновника.

Как реконструируют Триумфальную площадь

Триумфальную площадь превратят в пешеходную зону. Ее разделят на "тихую" и "шумную" зоны, где разместят многофункциональные павильоны, подземную парковку и разобьют сиреневый сад. Там также высадят многолетние растения и злаки.

Москомтуризм выяснил, что в столице больше нет дефицита хостелов - он был ликвидирован за последние три года. По словам главы Москомтуризма Сергея Шпилько, теперь главное для города - "конвертировать количество хостелов в качество". 8 июля в Москве открылся самый большой хостел в СНГ - Privet hostel, в котором расположено 70 номеров на более чем 300 мест

Среда

Департамент транспорта раздаст пешеходам фликеры - светоотражающие значки, которые призваны повысить безопасность на московских дорогах. Они будут изготовлены из пластика, а в верхней части фликера сделают отверстие, что позволит легко прикрепить его к сумке или школьному рюкзаку.

Кроме практической от значков будет и образовательная польза: они посвящены культуре поведения и безопасности на дорогах.



Фото: artlebedev,ru



Позаботились и об автомобилистах - московские власти поделятся с "Яндексом" данными о дорожных работах и авариях. Соответствующая информация будет размещена в сервисе "Яндекс Пробки" и позволит водителям избегать заторов.

Четверг

Сергей Собянин ознакомился с ходом работ по благоустройству Пятницкой улицы и объявил о запуске новой программы по благоустройству города "Моя улица". В рамках проекта в столице планируют создать благоприятную среду для велосипедистов и пешеходов, благоустроить переулки, проспекты и улицы города.

По словам мэра, программа будет включать благоустройство вылетных магистралей, пешеходных улиц, районных небольших улиц и улично-дорожной сети. Все проспекты и улицы снабдят указателями и другой навигацией. Там, где это необходимо, отремонтируют фасады зданий, упорядочат вывески и демонтируют незаконную рекламу.



На Пятницкой улице появятся антикарманы



Больше половины москвичей положительно оценили новый стиль многофункциональных центров. Теперь офисы госуслуг будут носить название "Мои документы", а их слоганом стала фраза "На все случаи жизни".

ВДНХ определилась с первыми арендаторами киосков общественного питания – были выбраны сосисочная What's Up Dog, "Чайная высота", производитель пончиков "Ле Пончелло", лапшичная "Нудл Мама", сэндвичи-конструкторы GlowSubs, французская пекарня Paul и "Бельгийские вафли". Киоски откроются ориентировочно 23 июля. Появятся в выставочном центре и другие закусочные, но с этими арендаторами договоры еще не заключены.

Первые уличные кафе разместятся в "карманах" вдоль главной аллеи, от входа на ВДНХ до павильона "Центральный".

Как пройдут выборы в Мосгордуму

Мэр Москвы попросил выделить для кандидатов в депутатов Мосгордумы эфирное время на городских теле- и радиоканалах. Таким образом, народные избранники смогут выступить перед своими избирателями в эфире телеканалов "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанций "Радио Москва" и "Москва FM".

Кандидаты смогут представить свои программы на дебатах, которые стартуют 18 августа.

А депутаты Мосгордумы и Мособлдумы вскоре могут стать намного "ближе" друг к другу. Правда, только виртуально - принято решение о создании специальной социальной сети для законотворцев, которая объединит не только депутатов двух региональных дум, но и всех парламентов России. Ожидается, что народные избранники будут не только слать другу смайлики и "лайкать" фотографии, но и обсуждать там законопроекты.

Пятница

Завершился прием документов на регистрацию кандидатов в депутаты Мосгордумы. Проверка подписей избирателей и регистрация кандидатов завершится не позднее 22 июля.

Выборы "пользуются спросом" у кандидатов - по состоянию на 9.00 пятницы документы в Мосгоризбирком подали 446 человек. Уже зарегистрированы более 60 кандидатов.