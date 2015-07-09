Железный трон из сериала "Игра престолов" вернут на ВДНХ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Железный трон из популярного сериала "Игра престолов" вернется на ВДНХ еще на одни выходные. Его выставят 11 и 12 июля, сообщает пресс-служба выставки.

Впервые престол появился на ВДНХ 4 и 5 июля и пользовался большой популярностью у знатоков и ценителей сериала, которые активно фотографировались на его фоне.

Акция привлекла огромное количество посетителей. Так, более 5 тысяч человек пришли в прошлую субботу, чтобы сделать фото рядом с косплейщиками в образах главных персонажей сериала: Сансы Старк, Дейенерис Таргариен, Серсеи и Тириона Ланнистеров.

Отметим, что 11 и 12 июля гости ВДНХ снова смогут сфотографироваться на троне, но в этот раз уже без актеров, переодетых в героев сериала. Подойти к трону можно будет с 10.00 до 18.00, трон установят на площадке возле Дома культуры и Шахматного клуба.

Недавно в парке уже появилась новая инсталляция – "дверь в параллельный мир". Арт-объект под названием Spacehack, представляющий собой объемную пространственную композицию, разместился между двумя статуями рядом с павильоном "Кролиководство" недалеко от пруда № 4.