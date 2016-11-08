Хоккейная площадка на ВДНХ откроется 21 ноября

Фото: пресс-служба ВДНХ

Ледовый комплекс с хоккейной площадкой откроется на ВДНХ 21 ноября. Каток с искусственным льдом, а также пункт проката инвентаря и заточки коньков расположены за павильонами № 8 и № 9, сообщается на сайте парка.

Площадь катка – более тысячи квадратных метров. Ледовое покрытие будут обновлять перед каждым сеансом. Оно сможет сохранять свои свойства при температуре до +15 градусов. Кроме того, площадка оборудована комфортными душевыми и теплыми раздевалками.

Стоимость катания на льду для детей начинается от одной тысячи рублей, для взрослых – от 1,5 тысячи. Аренда коньков составит 350 рублей. Площадка будет работать круглосуточно. Для посещения необходима предварительная запись по телефону 8-968-613-84-44 или на сайте.