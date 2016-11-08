Хоккейная площадка на ВДНХ откроется 21 ноября

Фото: пресс-служба ВДНХ
Ледовый комплекс с хоккейной площадкой откроется на ВДНХ 21 ноября. Каток с искусственным льдом, а также пункт проката инвентаря и заточки коньков расположены за павильонами № 8 и № 9, сообщается на сайте парка.
Площадь катка – более тысячи квадратных метров. Ледовое покрытие будут обновлять перед каждым сеансом. Оно сможет сохранять свои свойства при температуре до +15 градусов. Кроме того, площадка оборудована комфортными душевыми и теплыми раздевалками.
Стоимость катания на льду для детей начинается от одной тысячи рублей, для взрослых – от 1,5 тысячи. Аренда коньков составит 350 рублей. Площадка будет работать круглосуточно. Для посещения необходима предварительная запись по телефону 8-968-613-84-44 или на сайте.
Площадь ледовой поверхности составит более 20 тысяч квадратных метров, вместе со всей инфраструктурой площадь катка будет равна 67,3 тысячи квадратов. Одновременно на ВДНХ смогут кататься 4,5 тысячи человек. Для детей заработает отдельная ледовая площадка с кафе и комнатой матери и ребенка.
Новый зимний сезон начнется в парках 27 ноября. Предстоящей зимой в столице заработают 264 лыжные трассы протяженностью почти 640 километров (в том числе 265 километров – с освещением), 76 лыжных баз, 577 зимних городков и ледяных горок для катания.
Столичные власти ожидают зимой порядка 18 миллионов посетителей в столичных парках, что почти на два миллиона больше, чем в прошлом сезоне – тогда парки зимой посетили 16,7 миллиона человек.