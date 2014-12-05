На ВДНХ покажут ледовые шоу “Бременские музыканты” и “Золотой ключик”

Эскиз костюмов

Этой зимой на ВДНХ будут проходить ледовые шоу по мотивам сказок “Бременские музыканты” и “Золотой ключик”, сообщил M24.ru источник, занимающийся проектом. Планируется, что представления начнутся уже 12 декабря, а завершится сезон 11 января 2015 года.

“Ледовые шоу продолжительностью 45 минут будут проходить ежедневно, кроме понедельников, в 16:30 и 18:30, на территории детской площадки. Их сможет бесплатно посмотреть любой посетитель ВДНХ”, - пояснил источник.

Кроме того, в 13.00 и 17.00 участники постановок будут давать 45-минутные мастер-классы для посетителей катка. Отметим, что участниками шоу станут спортсмены-мастера спорта. В качестве сценариста выберут спортсмена с опытом участия в зимних Олимпийских играх и победами в крупных соревнованиях, с опытом тренерской работы и проведения ледовых шоу.

Ледовые представления будут сопровождаться световыми эффектами и видеорядом. Так, среди технических требований к постановкам обозначено более 30 различных световых приборов, пушки-прожекторы и генераторы дыма. Видеоряд, дополняющий действие шоу, будет транслироваться на специально установленный светодиодный экран размером не менее 6 на 9 метров.

Напомним, 28 ноября на ВДНХ открылся самый большой в мире каток. Его площадь составляет 20,5 тысяч квадратных метров, а вместимость - 20 тысяч человек в день. Стоимость входа от 200 до 400 рублей. Для удобства посетителей планируется установить специальные табло, показывающие примерное время ожидания в очереди на каток.

Светлана Кондратьева