Новое колесо обозрения на ВДНХ установят за счет частных средств

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Новое колесо обозрения могут установить на ВДНХ за счет средств частных инвесторов. Об этом сообщил журналистам первый заместитель генерального директора ВДНХ Роман Богданов, передает Агентство "Москва".

"На месте снесенного колеса обозрения может быть размещено новое колесо. Мы будем рассматривать возможность о размещении здесь нового колеса. Это может быть осуществлено за счет частных средств", – сказал он.

Богданов отметил, что все работы проводятся силами дочерней организации ВДНХ, а демонтаж всех конструкций может занять до трех месяцев.

По его словам, на участке будут обеспечены меры по безопасности.

"Мы отключим все аттракционы, все они будут опечатаны, заварены. К ним будет ограничен доступ третьих лиц. Мы обеспечим охрану данного участка. Аттракционы до начала демонтажа эксплуатироваться не будут. Все остальные нестационарные объекты, которые располагаются на данном участке на сегодня, будут демонтированы и перевезены на территорию, где они будут храниться", – отметил Богданов.

Напомним, в 2015 году Арбитражный суд Москвы заявил о расторжении договора субаренды с "Российской выставкой аттракционов". После чего участок с аттракционами должны были передать в распоряжение ВДНХ. Однако "РВА" обратилась в суд с ходатайством о приостановке исполнения решения о демонтаже до окончания кассационной инстанции, которое удовлетворили. Недавно суд вынес постановление о возобновлении процесса исполнения приговора.

Колесо обозрения построили в 1995 году в честь юбилея города. На протяжении некоторого времени аттракцион считался самым крупным колесом обозрения в Европе. В 2009 аттракцион впервые сломался: колесо остановилось вместе с 57 людьми, застрявшими в воздухе. В 2013 году на большой высоте застряли около 10 человек.

Примерно через два года на ВДНХ планируют построить новое колесо обозрения. На территории выставки будет создан "Парк будущего". Если существующее колесо, которое предстоит демонтировать, имеет диаметр 74 метра, то новое будет иметь высоту около 140 метров. Парк аттракционов собираются создать на средства инвесторов без привлечения денег из городского бюджета. Ожидается, что новые аттракционы станут всесезонными.