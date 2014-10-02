Форма поиска по сайту

02 октября 2014, 21:51

Город

На ВДНХ закрыли незаконный офисный центр

Фото: M24.ru

Столичные власти освободили незаконно занимаемое здание на территории ВДНХ. Строение использовалось как офисный центр, несмотря на то, что срок договора истек еще в декабре прошлого года, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

Речь идет о здании, которое располагается по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 523. Департамент направил фирме-арендатору уведомление об отказе от договора аренды, но компания освобождать помещение не спешила. Спустя три месяца после отправки уведомления, в здании все еще находились офисы.

Накануне власти совместно с судебными приставами освободили строение.

Отметим, что 30 сентября "черные арендаторы" были изгнаны из соседнего строения. В здании располагалось кафе, несмотря на просроченный договор.

В департаменте подчеркнули, что все объекты недвижимости, у которых истек срок договора аренды, будут освобождены от недобросовестных арендаторов.

ВДНХ судебные приставы арендаторы экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения незаконные арендаторы

