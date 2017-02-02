Посетителей ВДНХ научат делать керамические валентинки ко Дню влюбленных

Фото: vdnh.ru

Посетителей парка ремесел ВДНХ ко Дню всех влюбленных научат своими руками делать парные кружки и керамические валентинки, сообщает пресс-служба выставки.

В творческой мастерской Ольги Батуриной 11 февраля можно будет вышить брошь в виде сердца. А 12 февраля в ювелирной школе Art Clay Russia пройдут мастер-классы, где можно будет сделать кулоны в виде сердец с отпечатками пальцев или с камнями из чистого серебра.

5 и 10 февраля на мануфактуре "Дымов Керамика" можно научиться делать валентинки из белой глины, на которых посетители смогут написать признание или пожелания любимому человеку.

11 февраля влюбленные слепят парные кружки, 12 февраля – парные чаши Раку, а 14 февраля можно будет создать вазу или тарелку на гончарном круге.

На мастере-классы необходима предварительная запись.