Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

31 июля 2012, 10:41

Власти намерены очистить город от незаконных рекламных листовок

ВАО реклама улицы Николай Ломакин власть

С объявлениями на остановках общественного транспорта и на столбах будут бороться пожилые москвичи, школьники и инвалиды. Предполагается, что в каждом районе будут разработаны специальные маршруты

Московские власти намерены бороться с незаконными рекламными объявлениями. Так, в городе могут появиться официальные "обдиральщики" листовок. Об этом сообщил префект Восточного административного округа Николай Ломакин, пишут "Известия".

Планируется, что чиновники тем самым не только будут оказывать помощь в трудоустройстве инвалидов, лиц пожилого возраста, школьников, но и избавлять столицу от назойливых рекламок на столбах, остановках общественного транспорта.

"Мы предлагаем для каждого района проработать маршрут, по которому несколько раз в день будут проходить нанятые подрядными организациями сотрудники, вооруженные скребками и специальным составом, который растворяет клей", - заявил пресс-секретарь префектуры ВАО Андрей Иванов.

Он уверен, что борцы с несанкционированной рекламой могли бы вызывать полицию, если застали расклейщика за работой. Эти меры могут помочь в поимке мошенников, которые в своих незаконных объявлениях предлагают купить, например, дипломы и аттестаты.

Административную ответственность за несанкционированное размещение листовок вне специально оборудованных для этого мест несут балансодержатели объекта. На данный момент штраф за эти нарушения составляет от 1,5 до 30 тысяч рублей.

Эксперты считают, что штрафы должны быть существенно увеличены, а наказывать нужно компании, размещающие рекламу. В дальнейшем в столице необходимо внедрить платные доски для частных объявлений, полагают специалисты.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать