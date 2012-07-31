Власти намерены очистить город от незаконных рекламных листовок

С объявлениями на остановках общественного транспорта и на столбах будут бороться пожилые москвичи, школьники и инвалиды. Предполагается, что в каждом районе будут разработаны специальные маршруты

Московские власти намерены бороться с незаконными рекламными объявлениями. Так, в городе могут появиться официальные "обдиральщики" листовок. Об этом сообщил префект Восточного административного округа Николай Ломакин, пишут "Известия".

Планируется, что чиновники тем самым не только будут оказывать помощь в трудоустройстве инвалидов, лиц пожилого возраста, школьников, но и избавлять столицу от назойливых рекламок на столбах, остановках общественного транспорта.

"Мы предлагаем для каждого района проработать маршрут, по которому несколько раз в день будут проходить нанятые подрядными организациями сотрудники, вооруженные скребками и специальным составом, который растворяет клей", - заявил пресс-секретарь префектуры ВАО Андрей Иванов.

Он уверен, что борцы с несанкционированной рекламой могли бы вызывать полицию, если застали расклейщика за работой. Эти меры могут помочь в поимке мошенников, которые в своих незаконных объявлениях предлагают купить, например, дипломы и аттестаты.

Административную ответственность за несанкционированное размещение листовок вне специально оборудованных для этого мест несут балансодержатели объекта. На данный момент штраф за эти нарушения составляет от 1,5 до 30 тысяч рублей.

Эксперты считают, что штрафы должны быть существенно увеличены, а наказывать нужно компании, размещающие рекламу. В дальнейшем в столице необходимо внедрить платные доски для частных объявлений, полагают специалисты.