Щелковский автовокзал в ВАО может стать торговым центром

ИТАР-ТАСС

Префект Восточного округа столицы Николай Ломакин в ходе "прямой линии" с читателями газеты "Комсомольская правда" заявил, что вместо Щелковского автовокзала может быть организован дом быта или торговый центр.

"Щелковский автовокзал выведут с этой территории. В разных концах Москвы появятся сразу несколько автовокзалов - как минимум 8-10. Что касается самого здания Щелковского автовокзала, то оно принадлежит Московской области. Есть идея организовать там дом быта или торговый центр - для нужд жителей Северного Измайлова", - сообщил чиновник.

Ранее власти говорили о том, что Щелковский автовокзал могут закрыть в ближайшие 1,5 года, если в районе Косино-Ухтомский построят новый автовокзал. Кроме того, на месте этого автовокзала предполагали построить многофункциональный центр.