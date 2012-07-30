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Политика

30 июля 2012, 09:56

Щелковский автовокзал в ВАО может стать торговым центром

ВАО вокзалы автобусы власть

ИТАР-ТАСС

Префект Восточного округа столицы Николай Ломакин в ходе "прямой линии" с читателями газеты "Комсомольская правда" заявил, что вместо Щелковского автовокзала может быть организован дом быта или торговый центр.

"Щелковский автовокзал выведут с этой территории. В разных концах Москвы появятся сразу несколько автовокзалов - как минимум 8-10. Что касается самого здания Щелковского автовокзала, то оно принадлежит Московской области. Есть идея организовать там дом быта или торговый центр - для нужд жителей Северного Измайлова", - сообщил чиновник.

Ранее власти говорили о том, что Щелковский автовокзал могут закрыть в ближайшие 1,5 года, если в районе Косино-Ухтомский построят новый автовокзал. Кроме того, на месте этого автовокзала предполагали построить многофункциональный центр.

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