Жители ВАО обеспокоены судьбой Измайловского парка

Жители Измайлово провели стихийный митинг против создания в Измайловском лесопарке рекреационных зон

Планы по развитию территории Измайловского парка вызвали недовольство местных жителей, собравшихся накануне на публичные слушания по проекту планировки природной зоны. В префектуре считают, что это произошло из-за дезинформации населения.

"Благодаря "стараниям" одной из политических партий население, пришедшее на слушания, загодя получило несколько искаженную информацию о проекте перепланировки. У пришедших изначально был настрой на превращение слушаний в очередной протестный митинг против вырубки парка и на конструктивный диалог и обсуждение они настроены не были, в результате чего между управой и жителями вышло недопонимание", – объяснил свое видение ситуации сотрудник пресс-службы префектуры.

По его словам, ни о какой вырубке и капитальном строительстве на территории парка речи не идет. "Чтобы в этом убедиться, достаточно ознакомиться с проектом перепланировки на сайте управы", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

При этом, по словам сотрудника, управа оказалась не готова к большому наплыву народа – на слушания пришли более 350 человек. "Обычно на различные обсуждения население приходится "затаскивать силком", – отметил он.

Напомним, проект планировки природно-исторического парка "Измайлово" был представлен на публичные слушания, состоявшиеся 23 июля в здании управы района Измайлово. Любой желающий мог внести свои предложения и замечания по проекту планировки.