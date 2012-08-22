В Новокосино может появиться стоянка 4-го автобусного парка

ИТАР-ТАСС

В районе Новокосино на востоке столицы может появиться стоянка для 4-го автобусного парка. Об этом говорится в заявке, размещенной Департаментом строительства Москвы на сайте госзакупок.

Согласно проектной документации, под открытую стоянку выделен участок площадью три гектара по адресу: улица Салтыковская, владение 55.

"Парковка" будет вмещать 90 автобусов. Планируется, что на ее территории расположится производственный корпус с диспетчерской, столовой и медпунктом, автомойка, АЗС и КПП.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 23,523 миллиона рублей.

Срок выполнения проектных работ по строительству стоянки ограничен 7 месяцами со дня заключения контракта.