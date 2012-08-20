Участок Четвертого транспортного кольца откроют ко Дню города

Магистраль от Измайловского шоссе до шоссе Энтузиастов будет открыта к концу года. Дорога станет частью Северо-Восточной хорды. В результате получится серьезно разгрузить шоссе Энтузиастов

Участок Четвертого транспортного кольца от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе будет открыт ко Дню города, который отмечается в этом году 1-2 сентября. Об этом сообщил префект Восточного округа Николай Ломакин. Планируется, что эта дорога свяжет северные, северо-восточные и восточные районы города и разгрузит шоссе Энтузиастов.

Вместе с префектом сегодня утром, 20 августа, стройку осмотрели мэр Москвы Сергей Собянин, его заместители Марат Хуснуллин и Николай Лямов и руководитель департамента строительства Андрей Бочкарев.

Как отмечается, этот проект предусматривает строительство паркинга на 3880 машино-мест, реконструкцию железнодорожного путепровода через шоссе Энтузиастов, реконструкцию железнодорожной станции "Лефортово" и строительство семи пешеходных переходов.

Общая стоимость строительства составит 77,34 млрд рублей. Полностью завершить работы планируется в 2015 году.