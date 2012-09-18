На московском заводе произошел пожар

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории одного из московских заводов в ночь на вторник произошел пожар. Возгорание произошло в административно-производственном здании.

Сигнал о пожаре на Краснобогатырской улице, дом 19 поступил на пульт дежурного службы "01" в 2 часа 20 минут. Возгорание произошло на территории завода. Горело медицинское оборудование на втором этаже административно-производственного здания, сообщает пресс-служба МЧС.

Площадь возгорания составила 16 кв. метров. В 4 часа ночи пожар был потушен. Никто не пострадал.

Причины и обстоятельства пожара выясняются специалистами МЧС.

Примечательно, что пожарная часть находится совсем близко от места возгорания, в доме №6 по Краснобогатырской улице.