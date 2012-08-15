Банда грабителей взломала банкомат на заводе в Восточном округе

ИТАР-ТАСС

Разбойное нападение было совершено в ночь на 14 августа. В 3.25 в помещение завода по улице 1-я Бухвостова ворвались десять мужчин в медицинских масках.

Нападавшие ударили охранника по голове металлическим прутом, вскрыли банкомат и похитили все находившиеся в нем деньги.

По предварительной информации, сумма похищенного составляет около 1 миллиона рублей.

Охранник завода с переломом носа и ушибом головы был доставлен в больницу.

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД, в настоящее время ведется розыск злоумышленников, возбуждено уголовное дело по статье "разбой".

Ограбления банкоматов в Москве случаются все чаще. За последние несколько недель преступники вскрывали их в зданиях транспортной компании, магазина и ресторана.