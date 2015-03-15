Жилые дома в Перове остались без горячей воды

Более десятка жилых домов в Перове остались без горячего водоснабжения. Оттаивание почвы привело к подвижке грунта, которая нарушила строительную конструкцию центрального теплового пункта (ЦТП) на улице Металлургов, дом 42.

"Из-за проседания стены ЦТП на время проведения восстановительных работ в 17:30 отключены от горячего водоснабжения 12 жилых домов", - сообщил M24.ru пресс-секретарь заместителя мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

Холодное водоснабжение и отопление в домах не отключались.

На месте работают бригады МОЭК, Мосводоканала и аварийные службы города. Горячее водоснабжение отключенных жилых домов планируется восстановить к утру понедельника.