В ВАО меняются маршруты движения трамваев в выходные дни

Фото: ИТАР-ТАСС

С 15 сентября по выходным дням меняются маршруты трамваев на востоке Москвы. Изменения коснутся маршрутов №№ 2, 4, 7, 29, 33, 46, следующих по Миллионной улице.

Как сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс", движение по выходным дням будет перекрыто в связи с капитальным ремонтом трамвайных путей.

Трамваи будут следовать по следующим маршрутам:

№ 4: станция метро "Семеновская" – станция метро "Преображенская площадь" – станция метро "Улица Подбельского" – Богородское.

№ 7: от Ростокинского проезда вместо станции метро "Улица Подбельского" пропускается по улице Бориса Галушкина до 1-го Сельскохозяйственного проезда.

№ 33: от остановки "Храм" вместо станции метро "Улица Подбельского" пропускается по улице Богатырский Мост, Большой Ширяевской улице, Большой Оленьей улице, Оленьему Валу до Сокольнической заставы (станция метро "Сокольники"). Режим работы маршрута – с 5.30 до 24.00.

№ 46: от станции метро "Преображенская площадь" вместо Краснобогатырской улицы направится по Большой Черкизовской улице, Халтуринской улице к станции метро "Улица Подбельского", далее своим маршрутом до Богородского.

Маршрут трамвая № 2 отменяется с передачей вагонов на маршрут № 29, режим работы которого будет таким же.