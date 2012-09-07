Форма поиска по сайту

07 сентября 2012, 16:09

Город

Москвичи выступили против открытия катка в Измайловском парке

Фото: ИТАР-ТАСС

Каток с искусственным льдом на территории Измайловского лесопарка строить не будут. Такое решение было принято после встречи властей с местными жителями.

В ней приняли участие депутаты Мосгордумы и Муниципального Собрания Восточное Измайлово.

Инициативная группа жителей выступила против строительства катка по адресу улица 16-я Парковая, владение 4. Это место было названо любимой площадкой для отдыха жителей района.

Депутаты отметили, что отмена работ по монтажу катка уже согласована с префектом Восточного округа Николаем Ломакиным. При этом району Восточное Измайлово все же нужен новый каток, но в другом месте. Обсудить новые адреса строительства москвичам предложили на публичных слушаниях, сообщает пресс-служба префектуры ВАО.

Напомним, к 1 октября власти Москвы планируют открыть более 120 катков с искусственным льдом. На эти цели дополнительно выделено 400 миллионов рублей.

ВАО парки Измайловский парк ледовые катки

