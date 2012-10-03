Бассейн на Мироновской улице отремонтируют в течение года - Ломакин

Фото: ИТАР-ТАСС

Бассейн на улице Мироновская, который 1 апреля закрылся на ремонт, откроют в течение года, заявил в прямом эфире телеканала "Москва 24" префект Восточного административного округа Николай Ломакин.

"Бассейн дошел до аварийного состояния. Создалась реальная угроза для жизни и здоровья посетителей, поэтому потребовалось закрыть бассейн для проведения ремонта", - сообщил чиновник.

В начале 2013 года пройдут слушания по проектной документации. Ожидается, что бассейн не изменит профиль деятельности.

"Там будет создана дорожка, бассейн для занятий спортивным плаванием и детский бассейн", - пообещал Ломакин.

Восстановительные работы запланированы на 2013 год. Завершится ремонт в течение года.