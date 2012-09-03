Эфир с префектом ВАО состоится 5 сентября на канале "Москва 24"

Николай Ломакин. Фото: www.vao.mos.ru

Прямая линия с префектом Восточного административного округа Москвы Николаем Ломакиным состоится 5 сентября на телеканале "Москва 24". Время эфира - с 14-00 до 15-00.

Свои вопросы и предложения префекту можно оставить на страницах телеканала в Facebook и Twitter.

Кроме того, 5 сентября с 14-00 до 15-00 в вестибюле недавно открывшейся станции метро "Новокосино" будет работать выездная телевизионная студия телеканала "Москва 24". Все желающие могут приехать, чтобы в прямом эфире задать свой вопрос префекту ВАО.

Николай Ломакин родился 26 октября 1955 года в Москве. Сразу после окончания школы он работал на московском заводе "Новатор". После службы в армии прошел путь от должности водителя-испытателя до поста замсекретаря парткома Московского автомобильного завода им. И. А. Лихачева.

С 1989 года Ломакин работал заместителем председателя исполкома Пролетарского районного Совета народных депутатов. С 1991 года занимал должность супрефекта муниципального округа "Симоновский" ЮАО. С 1998 года возглавлял объединения регулирования землепользованием Московского земельного комитета в ЮЗАО и ЮАО. С 2004 года работал в должности первого заместителя префекта ВАО Москвы по вопросам строительства, реконструкции и землепользования. В 2010 году Ломакин был назначен на должность префекта Восточного административного округа Москвы.