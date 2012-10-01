Рейсовый автобус Москва-Электросталь попал в аварию на востоке столицы

Рейсовый автобус Москва-Электросталь врезался в жилой дом рядом со станцией метро "Измайловская". Пострадали два человека

Рейсовый автобус, следующий по маршруту № 588 (Москва-Электросталь) накануне попал в аварию на востоке Москвы.

Инцидент произошел на Заводском проезде, недалеко от станции метро "Измайловская". Автобус столкнулся с автомобилем Toyota, затем снес забор и врезался в жилой дом.

На пути автобуса оказалось дерево, его ветви попали в салон. В результате пострадали два человека. Здание изменений не претерпело, пострадало только ограждение подвала.