Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября 2012, 11:32

Город

Рейсовый автобус Москва-Электросталь попал в аварию на востоке столицы

Рейсовый автобус Москва-Электросталь врезался в жилой дом рядом со станцией метро "Измайловская". Пострадали два человека

Рейсовый автобус, следующий по маршруту № 588 (Москва-Электросталь) накануне попал в аварию на востоке Москвы.

Инцидент произошел на Заводском проезде, недалеко от станции метро "Измайловская". Автобус столкнулся с автомобилем Toyota, затем снес забор и врезался в жилой дом.

На пути автобуса оказалось дерево, его ветви попали в салон. В результате пострадали два человека. Здание изменений не претерпело, пострадало только ограждение подвала.

ВАО автобусы авария чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика