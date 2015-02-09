Сборная России завоевала золото и бронзу на зимней Универсиаде

Алена Леонова. Фото: ТАСС

Спортсмены сборной России завоевали одну золотую и одну бронзовую медаль в воскресенье на зимней Универсиаде, которая проходит в испанской Гранаде, сообщает "Р-Спорт".

Обе медали были завоеваны россиянками в фигурном катании: Алена Леонова стала победительницей соревнований, а Мария Артемьева заняла третье место.

В командных видах спорта российские хоккеистки одержали победу над сборной Канады со счетом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) и, заняв первое место в группе, вышли в полуфинал турнира, в котором их соперницами станут представительницы Японии или Китая.

Российские керлингисты уступили канадцам со счетом 5:9, после чего разгромили чехов со счетом 10:3, одержав четвертую победу в шести матчах. Российские керлингистки уверенно переиграли норвежек со счетом 12:2, выиграв свою пятую встречу на турнире из шести.