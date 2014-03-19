Националистические настроения на Украине

"Вечер с Алексеем Вершининым": Русофобские настроения на Украине

В последнее время и руководство Украины, и журналисты, и киевские блогеры активно пытаются убедить всех вокруг, что националистов на Майдане было меньшинство, что к действующей власти они не имели и не имеют никакого отношения, и что никакой угрозы для восточных регионов юные нацики не представляют. Однако ролики, размещенные на Youtube, говорят об обратном.

При этом часть этих видеороликов были сняты задолго до Майдана. Когда, в какой момент футбольные ультрас, а вслед за ними и тысячи молодых украинцев взяли на вооружение националистические лозунги бандеровского происхождения - "Украина превыше всего", "Смерть ворогам", "Москаляку на гиляку", "Москалей на ножи" - неизвестно. Но за годы незалежности выросло целое поколение, которое даже не понимает, в какую густо коричневую историю они оказались втянуты. К сожалению, в России это увидели и поняли слишком поздно.

"Это результат отсутствия проекта России. Если ты не предлагаешь проект в рамках которого могут самоопределиться, они будут определяться, что они не ты. Если бы был российский проект, который бы предлагал и предполагал возможность реинтеграции постсоветского пространства не в качестве конкурентов, а партнеров, то такого бы не возникло", - отметил политолог Кирилл Коктыш.

Украина, может быть, действительно, не Россия. И если радостные речевки молодежи про виселицы и ножи можно еще как-то списать на повышенный гормональный фон и свойственное юным отсутствие мозгов вместе с тормозами, то что делать с политической культурой старшего поколения на Украине?

Когда активист майдана Сашко Музичко - Билый хватал прокурора за грудки или грозил автоматом депутатам Ровенского совета можно было предположить, что это единичный случай хама с ружьем.

Когда депутат Верховной рады от правящий партии вместе с популярным актером затрещинами принуждают написать заявление об отставке гендиректора Першего Национального телеканала Украины, то это уже выглядит как закономерность. А следом подтягивается и молодежь. И вот уже молодые, ничего не сделавшие в жизни ребята из какого-то революционного трибунала, требуют главврача детской больницы подать в отставку за членство в партии регионов и недостаточную скорбь по жертвам Майдана.

Далеко не вся, но значительная часть Украины тяжело больна. Сейчас это стало заметно невооруженным глазом. На наших глазах сорокамиллионное государство в центре Европы в течение двадцати лет под радостные прыжки и крики про москалей, ножи и виселицы сползало в откровенный национализм и ненависть. Рано или поздно осознание к украинцам придет. Но пробуждение от этого сна будет тяжелым.

Николай Петров