Российское правительство планирует оказать помощь Приднестровью

"Вечер с Алексеем Вершининым": Россия поможет Приднестровью

Последние бурные события на Украине и в Крыму отодвинули на второй план события вокруг Приднестровья. Между тем эта республика, зажатая между Украиной и Молдовой, снова в жесткой блокаде. Украинские пограничники не пропускают сюда ни поезда с грузами, ни граждан с российскими паспортами. А граждан России в приднестровской молдавской республике, между прочим, больше двухсот тысяч человек.

И хотя с момента горячей фазы конфликта, остановленного миротворцами генерала Лебедя, уже прошло 22 года, стоит напомнить, к чему привел крайний национализм в условиях распада страны, обеспечивавшей своим гражданам мир и безопасность в пределах единого государства. Как только на осколках СССР власть в свои руки брали националисты, убежденные в своем праве силой диктовать всем остальным, как жить, немедленно начинались кровь и насилие.

"Одним из ярких примеров стал молдово-приднестровский конфликт. Начался он еще в 1989 году. И начался с того момента, с которого развивался конфликт на Украине. Это был законопроект о госязыке, внесенный депутатами совета, входящими в состав народного фронта, который постулировал внедрение одного языка - молдавского. Пик пришелся на лето 1992 года, когда развернулись затяжные бои", - рассказал завотделом Молдовы и Приднестровья института стран СНГ Сергей Лавренов.

Приднестровский пример двадцатидвухлетней давности, при том что любые параллели хромают, напоминает, о том к чему могла бы прийти ситуация в Крыму, если бы не вмешательство вежливых вооруженных людей в форме, удержавших как местных силовиков, так и боевые сотни майдана от попыток силового захвата власти в Симферополе.

Но угроза попыток реванша со стороны крайних националистических группировок Украины остается. И Приднестровье может стать для них удобной целью. Пока что это просто введенная Киевом физическая блокада грузов и перемещения людей. Дальнейшие действия сторонников Яроша и Сашко Билого, к сожалению, непредсказуемы.

По сути, Майдан, начинавшийся как выступление возмущенных граждан против коррумпированного Януковича, после того как верх одержали украинские националисты оказался мощнейшим дестабилизирующим фактором в этом замороженном десятилетия назад конфликте. И главная задача политиков - не дать националистам снова перевести его в горячую фазу.

Николай Петров