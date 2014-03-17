Подведены предварительные итоги референдума о статусе Крыма

Фото: ИТАР-ТАСС
Комиссия автономной республики по референдуму подвела предварительные итоги голосования о статусе Крыма. По информации на 03.00 мск (01.00 по местному времени), обработано уже 75 процентов бюллетеней. Как сообщает "Интерфакс", большинство жителей - 95,7% процента - высказались за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации. За восстановление конституции Крыма 1992 года и за статус полуострова как части Украины проголосовали 3,2% процентов участников референдума. А 1,1% бюллетеней была признана недействительной.
Как ранее сообщалось, явка на референдуме составила 82,71 процента. Всего на полуострове зарегистрировано 1,5 млн избирателей.
Ожидается, что официальные итоги референдума будут объявлены в понедельник в 12.00 мск (10.00 по местному времени).
В воскресенье, 16 марта, в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики. В бюллетенях были напечатаны два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". Одобренным (утвержденным) будет считаться тот вопрос, за который проголосуют больше половины участников референдума.
За проведением общекрымского голосования следили наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции. По их словам, референдум прошел без нарушений и происшествий.
История вопроса11 марта Верховная рада Крыма приняла декларацию независимости полуострова и Севастополя. За это решение проголосовало большинство депутатов парламента региона. Окончательно статус автономии будет определен по итогам референдума. "Если в результате предстоящего референдума будет принято решение о вхождении Крыма в состав России, то он будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления", - ранее сообщила пресс-служба парламента республики.
По итогам референдума Крым может обратится к Российской Федерации с предложением о принятии в состав России в качестве нового субъекта.
Территория Крыма входила в состав России с 1783 года. В пятьдесят четвертом первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев передал полуостров Украинской союзной республике. После распада Советского Союза Крым остался украинской территорией.